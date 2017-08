Le Royaume-Uni va tester des camions autonomes sur ces routes d’içi 2018

Le gouvernement anglais compte autoriser la circulation des camions autonomes d’ici 2018 sur les routes anglaises. Elle compte dans un premier temps autoriser le déplacement en convoi (appellé « platooning »), avec plusieurs véhicules amenées à se déplacer en convoi sur les routes.

Expérimenter la synchronisation entre véhicules

Si les véhicules autonomes ne sont pas concernés par cette donne, les camions autonomes seront eux sur leur capacité à se synchroniser lors de leur déplacement en convoi. Un camion maître donnera des instructions d’accélération et de freinage aux camions, afin que le convoi se déplace de manière homogène. Pour des raisons de sécurité, un chauffeur sera bien sûr présent dans chaque camion.

L’exécutif Britannique comment cette nouvelle mesure en déclarant:

« En cas de succès, cette technologie pourrait avoir d’importants avantages pour les automobilistes et les entreprises au Royaume-Uni »

Plus efficaces, les convois seront également plus écologiques et moins polluant pour l’environnement. L’autre avantage est qu’ils permettront de réduire les dépenses en carburant, avec une estimation de baisse de 15%. Avec 160 000 km parcoururs par an, les économies potentiels s’élèvent à près de 6000 euros au global.

De quoi donc motiver les constructeurs et équimentiers (comme par exemple Nvidia) à continuer leur investigations et développement dans ce segment.

