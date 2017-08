Skype lance un éditeur de code pour tester les candidats développeurs

Microsoft lance une nouvelle fonctionnalité sur skype: un éditeur de code en ligne. Il s’adresse aux professionnels des ressources humaines pour qu’ils puissent tester les compétences en ligne des développeurs postulant à un emploi.

Uniquement en version web

Le service ne sera disponible pour l’heure qu’en version web. Si les test sont concluant, il sera directement intégré dans la prochaine version de Skype.

Les candidats seront invités à rejoint le lien skype.com/en/interviews/ et cliquer sur start interview pour commencer l’entretien et démontrer leurs compétences. Un écran de test sur le développement de code est alors ouvert, ce qui permet un test des compétences et de méthodologie en direct.

Notons que cette version de Skype est concue pour les entretiens de recrutement des développeurs et permet de testet leurs compétenes en C, C++, C#, Java, Javascript, Python et Ruby.

De quoi donc effectuer une pré-sélection efficace parmi les candidats et gagner un temps précieux pour les recruteurs et les entreprises.

Yvan Dupuy

