la start-up Française spécialisée dans les technologies de mobilité partagée Vulog annonce une levée de fonds de l’ordre de 17,5 millions d’euros. Son objectif est de financer son expansion à l’international, notamment en Amérique du Nord et en Asie.

10 millions de trajets par an grâce à Vulog

Grâce aux technologies fournies sur sa plateforme, ce sont près de 10 millions de trajets qui sont assurés par an. Elle fournit notamment Emov à Paris, ou bien encore GreenMobilityà Copenhague.

Des services d’autopartage et de mobilité de différentes natures sont ainsi rendus possible aux différents prestataires: avec ou sans ceinture et en boucle ou pas.

Pour rappel, la start-up a été crée à Nice en 2006, et est soutenue dans sa levée de fonds par des entités comme Frog Capital (Royaume-Uni), Inven Capital (République Tchèque), ainsi que les investisseurs historiques ETF Partners (Royaume-Uni) et le Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance.

Avec 60 salariés à l’heure actuelle, Vulog compte effectuer 25 embauches supplémentaires dans les prochains mois. Un bureau dans la Silicon Valley sera notamment crée, avec notamment des implantations en France, mais aussi à Vancouver et Toronto.

Elle compte également trouver de nouveaux clients en Asie et en Europe.

