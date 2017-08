[Vidéo]: KFC dévoile son étrange programme de formation via réalité virtuelle

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Après avoir appris qu’UPS forme ses livreurs via réalité virtuelle, KFC semble lui emboiter le pas. La chaîne de restauration alimentaire trouverait de nombreux avantages à la mise en place de telles formations pour son personnel, comme par exemple les tâches complexes, environnements dangereux, les équipements difficilement disponibles, le personnel éparpillé géographiquement…

Une opération marketing déguisée ?

Les médias sont sceptiques quant à la crédibilité de ce programme, qui ressemble plus à un buzz marketing pour faire la promotion de l’enseigne. Elle semble en effet plus proche d’un jeu vidéo que d’un réel programme de formation pertinent et crédible.

Et vous, pensez-vous qu’il s’agisse d’un réel programme de formation ou d’une opération « buzz » ?

Yvan Dupuy

[Vidéo]: KFC dévoile son étrange programme de formation via réalité virtuelle Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0