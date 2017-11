La start-up Toulousaine Noova rachetée par Brico privé

Spécialisée dans la présentation de produits innovants, la start-up Toulousaine Noova vient d’être rachetée par Brico Privée, le spécialiste des ventes exclusives en matériel de bricolage. L’objectif: permettre aux entrepreneurs de tester leur concept auprès du grand public.

La création d’un Lab destiné aux marques

En mettant la main sur Noova, Brico Privé, cette dernière va pouvoir créer son lab destiné aux marques qui mettent en relation les entrepreneurs avec les clients finaux.

Émile Vucko, cofondateur de Noova décalre concernant son concept:

« En créant Noova, nous avons souhaité révolutionner la façon dont les gens découvrent, partagent, et achètent les produits les plus innovants développés par des créateurs indépendants. En rejoignant Brico Privé, nous allons non seulement accéder à une communauté qui équipe son habitat et peut être intéressée par nos innovations, mais aussi à un portefeuille de plus 1000 marques désireuses de pousser leurs innovations et leurs savoir-faire.“

Noova sera donc positionner comme le laboratoire de la marque Brico Privé, tout en ayant carte blanche quant à sa proposition de valeur ajoutée.

De son coté, Julien Boué, cofondateur de Birco Privé, déclare sur cette acquisition:

“La capacité de mise en avant des marques de notre secteur est le pilier fondamental de la stratégie de Brico Privé. C’est grâce à la qualité de nos contenus que nous avons réussi à nouer des partenariats forts avec les marques et que nous accédons à des offres exclusives.”

Un partenariat donc porteur pour les deux marques, tant au niveau des particuliers que des professionnels.

Yvan Dupuy

