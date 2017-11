USA: Code2040 lève 5 millions de dollars pour diversifier la Tech

Code2040 peut se définir comme une communauté. Principalement composé d’entrepreneurs noirs et latino-américains, cette dernière souhaite convaincre les entreprises qu’un managment plus inclusif permet un meilleur développement.

Une opération auprès de the knight foundation

Se définissant plutôt comme une organisation, code2040 lutte pour la diversification et l’innovation dans l’univers de la Tech. Les fondateurs ont alors annoncé une opération financière (levée de fonds) avec The Knight Foundation (pour un montant de 3 millions de dollars), et un montant global de 5,6 millions.

Code2040 et en place des programmes de formation et des partenariats avec des entreprises du numérique, et des liens de solidarité entre membres de sa communauté.

Spotify ou Squarespace déjà partenaires

L’entreprise a déjà noué des partenariats avec plusieurs grands acteurs de l’économie, à savoir: Goldman Sachs, Spotify, Squarespace, Jane Street et le New York Times. Des opérations qui devraient déjà lui permettre de former 1000 étudiants chaque année d’içi 2020.

Une démarche qui devrait permettre de lutter contre le manque de diversité dans l’innovation Américaine. L’entreprise explique à ce titre:

« Notre but est d’assurer que d’ici 2040, les personnes noires et latino-américaines soient pleinement représentées et dirigent dans l’économie de l’innovation”

Selon elle, les minorités ethniques ne sont représentées qu’à hauteur de 5% dans le personnel technique des meilleurs entreprises de la tech. Laura Weidman Powers, présidente de Code 2040, déplore le changement de gouvernement Américain pour cette cause:

“C’était au moins ça quand le président Obama était au pouvoir, qu’il parlait de diversité dans la tech et qu’il prêtait attention aux idées de la tech et de la Silicon Valley sur ces sujets. Maintenant, cette pression extérieure est perdue.”

Code2040, une initiative économique à dimension humaine.

Yvan Dupuy

