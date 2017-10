Une vidéo du projet Titan d’Apple dévoilerait sa voiture autonome ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Personne ne sait réellement si Apple à un projet de voiture autonome dans ses cartons. Si Apple n’a jamais officialisé le lancement d’un tel projet, la rumeur d’un projet baptisé Titan est relayé au sein de la Silicon Vallée.

MacCallister Higgins, cofondateur de la start-up Voyage qui développe une solution de taxis autonomes,a pu filmer, le 17 ocotbre dernier, le système d’Apple pour voiture autonome sur une Lexus. Suite au filmage de ce vidéo, il a par la suite tweeté la vidéo sur son propre compte.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎’s Project Titan. I call it « The Thing » pic.twitter.com/sLDJd7iYSa

— MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017