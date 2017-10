La start-up Nantaise Iadvize lève 32 millions d’euros et lance une campagne de recrutements

Chères lectrices, chers lecteurs,

Fondée en 2010, la start-up Nantaise du marketing conversationnel Iadvize annonce un tour de table de 32 millions d’euros. Elle prévoit de renforcer sa présence à l’international, et annonce un plan de recrutement de 250 personnes.

Devenir le leader mondial du marketing conversationnel

Ce mois-ci, la jeune pousse ouvre un bureau à Boston, et va renforcer sa présence dans les villes de Londres, Duseeldorf, et Madrid, avec 250 nouveaux profils d’içi 2020. Des opérations via lesquelles elle souhaite se positioner en tant que leader mondial du marketing conversationnel.

L’opération financière a été menée auprès d’Idinvest Partners, Bpifrance via Large Venture, son fonds dédié aux sociétés innovantes en hypercroissance, et Quadrille Capital. En 2010, 2012 et 2015, la société avait déjà effectuée 3 levées de fonds , de respectivement 100 000, 1 million, et 14 millions d’euros. C’est grâce à ces financements qu’elle a pu se développer les pays précemment cités.

La start-up a également créee Ibbu, une communauté d’experts à la demande. Elle rassemblera 300 conseillers passionnés pour répondre aux questions des internautes. elle a déjà séduit des grands comptes comme Cdiscount, Point.P, ManoMano, EDF, Mister Auto, ou encore Voyages-sncf.com.

Ses solutions destinées à réhumaniser les sites internet réalisent déjà un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros par an, pour près de 600 entreprises clientes. la croissance annoncée est de plus de 100% par an.

Yvan DupuyEnregistrer

Enregistrer

Enregistrer

La start-up Nantaise Iadvize lève 32 millions d’euros et lance une campagne de recrutements Noter cet article Noter cet article