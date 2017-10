Infographie: BVA dévoile la place des canaux émergent dans la relation clients

Cette année, 36% des consommateurs ont utilisé un des principaux canaux émergent afin de contacter un service clients. Une progression de 10 points par rapport à 2016, selon l’observatoire des services clients 2017 BVA.

Le chat: premier canal émergent utilisé avec un taux de 23%

Si, avec respectivement 61 et 56% des intérrogés y répondant positivement, le téléphone et l’e-mail reste le mode de communication le plus prisé par les clients, le chat reste le plus utilisé des canaux émergents, avec un taux de 23%. Le reste des données sont présente dans l’infographie ci-dessous (très complète):

Yvan Dupuy

