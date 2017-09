Pour aider ses clients à fuir l’ouragan Irma, Tesla débride à distance les batteries des véhicules

En Floride, Tesla à débridé à distance l’autonomie des véhicules de ses clients, afin de leur permettre de fuir plus rapidement l’Ouragan Irma.

Une option payante en temps normal

En temps normal, l’option permettant de débrider la batterie est payante. La plupart des derniers modèles de Tesla reposant sur le même modèle de batterie (75KwH). De ce fait, tous les modèles 60D se sont vus débrider à distance grauitement, en vue de cette évènement exceptionnel, ce qui du coup, les transforme indirectement en version 75D.

De ce fait, les clients pourront bénéficier d’une plus grande autonomie, afin de fuir l’ouragan Irma , afin d’éviter notamment la queue aux superchargeurs en Floride, et fluidifier le trafic d’une manière maximale. Grâce à cette opération, les véhicules pourront parcourir en plus une distance comprise entre 48 et 60km.

Seule ombre au tableau, Tesla affirme que cette mesure n’est que temporaire, puisque dès la mi-septembre, le bridage sera remis en place (sauf pour ceux qui paient l’option).

Yvan Dupuy

