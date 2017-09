La start-up du bricolage ManoMano lève 60 millions d’euros pour développer sa présence en Europe

Quatre ans après son lancement, la start-up ManoMano lève la somme de 60 millions d’euros. La plateforme dédiée au bricolage compte s’imposer en Europe et accélérer sa croissance.

La quatrième opération en trois ans

Après avoir levé 600 000, 2 millions et 13 millions d’euros en trois ans (2013,2014 & 2016), la start-up a bénéficié du soutien financier de Piton Capital, Partech Ventures et Bpifrance pour cette nouvelle opération.

Philippe de Chanville et Christian Raisson, cofondateurs de ManoMano déclarent au sujet de cette opération:

Grâce à ces nouveaux fonds, la société va pouvoir renforcer sa présence à l’international, et notamment en Europe. Elle compte également investir dans le commercial, la recherche et le développement, et le marketing. Du coup, plusieurs recrutements auront lieu dans ces domaines: développeurs, data scientists, et commerciaux.

En quatre ans, la société est déjà passée de 9 à 145 employés. Elle revendique en outre une présence importante dans 6 pays Européens. Avec un chiffre d’affaires de 32 millions en 2015 et de 90 millions en 2016, elle vise un chiffre d’affaire de 250 millions en 2017.

