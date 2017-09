La start-up DNA Script lève 11 millions d’euros pour lutter contre les maladies génétiques et les cancers

Chères lectrices, chers lecteurs,

La start-up DNA Script semble promise à un bel avenir. Elle a pour but de soigner les maladies génétiques et orphelines grâce à la production d’un ADN de synthèse et des enzymes naturelles. Après avoir rassemblée 2,5 milions d’euros en trois ans, elle lève cette fois la somme de 11 millions d’euros.

Des investisseurs historiques qui contribuent

Sofinnova Partners, Kurma Partners et Idinvest Partners, les investisseurs historiques, ont donc mis la main au portefeuille. En complément, on retrouve des acteurs majeurs du domaine pharmaceutique comme Illumina Ventures, leader du marché de séquençage de l’ADN, et Merck Ventures, la branche financière des laboratoires Merck.

Sylvain Gabriel, l’un des fondateurs, a donc concu un ADN de synthèse permettant d’obtenir de meilleurs résultats qu’avec les techniques actuelles. Ce dernier précise: “Nous fabriquons déjà de l’ADN, l’idée est maintenant de passer à la phase d’industrialisation“.

Grâce aux enzymes naturelles, ce dernier sera donc assimilé directement par le corps humain, et pourrait venir à bout de maladies génétiques et orphelines en remplancant les gênes déficients par des gênes en bonne santé.

Une idée venue du pétrole

C’est en travaillant chez Total que les deux fondateurs ont eu l’idée de se pencher sur la synhtèse de l’ADN. Sylvain Gariel déclare:

“L’idée était de produire du pétrole grâce à des micro-organismes qui transformeraient du sucre en pétrole au lieu de le transformer en alcool, comme c’est le cas dans la fabrication de vin, par exemple“.

Ils se sont en outre rendus compte que le problème ne se posait pas au niveau du séquencage de l’ADN, mais de sa synthèse, c’est à dire le fait de pouvoir le répliquer. Ajoutons que la société est également soutenue par l’insitut Pasteur. Cependant, la commercialisation de son concept n’est pas à l’ordre du jour.

Ils comptent également renforcer l’équipe, qui compte à l’heure actuelle une quinzaine de personnes.

Yvan Dupuy

La start-up DNA Script lève 11 millions d’euros pour lutter contre les maladies génétiques et les cancers Noter cet article Noter cet article