Infographie: Face à l’intelligence artificielle, 60% des français estiment qu’ils devront se former

Chères lectrices, chers lecteurs,

Menée par l’institut Ipsos pour Acticall Sitel, et auprès d’un échantillon de 1007 personnes du 20 au 21 septembre 2017, l’enquête concernant les français et l’intelligence artificelle dans leur métier démontre que 60% des Français savent qu’ils devront se former dans leur métier face à cette évolution.

Un intérêt global pour l’intelligence artificielle

Avec un taux global d’intérêt de 69% (75% pour les hommes et 63% pour les femmes), les frnaçis sont réceptifs à l’intelligence artificielle, mais demeurent inquiets quantà son impact sur leur travail.

Yvan Dupuy

Infographie: Face à l’intelligence artificielle, 60% des français estiment qu’ils devront se former Noter cet article Noter cet article