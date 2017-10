La start-up Rennaise Smartviser lève 1,2 million d’euros pour industrialiser ses tests automatisés

Spécialisée dans les solutions d’évaluation des performances des systèmes de communication, la jeune pousse Rennaise Smartviser veut accélérer à l’international.

Une levée effectuée avec Breish up

La somme de 1,2 million d’euros a été levée en collaboration avec le fonds régional Breton Breish Up, mais également avec es business angels de Logoden participations et Crédit agricole Ile et Vilaine Expansion.

La société a été fondée en 2014 par des anciens salariés de ReneSas. La solution qu’ils développent alors un sytème simulant un utilisateur virtuel. Gilles Ricordel, son PDG déclare au sujet de sa technologie:

« Elle s’adapte à tous les réseaux et toutes les marques, et les résultats sont immédiatement accessibles sur une plate-forme en cloud »

La start-up a réellement démarré son activité en février 2015 et comporte déjà des grands comptes comme Boulanger, Orange, SFR, ou bien encore MobiWire et Wiko. Grâce à cette levée de fonds, elle souhaite se développer à l’international. Monsieur Ricordel déclare:

« Nos solutions et nos offres ont été validées en France, nous devons les dupliquer à travers le monde »

Depuis 2016, un accord est déjà en place un partenariat de distirubtion avec le mexicain Mots. Elle vise prochainement l’Inde, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Les résultats de l’entreprise sont positifs car son chiffre d’affaires a été multiplié par 1,5 en 2017 et le sera par 2 en 2018.

Comptant actuellement 13 salariés, elle compte effectuere prochainement 5 recrutements.

