La start-up Le chemiseur lève 400 000 euros pour habiller les hommes sur mesure

Après tout juste trois ans d’existence, la start-up Le Chemiseur a déjà séduit près de 6000 clients. Après s’être financé par ses fonds propres, elle lève 400 000 euros pour accélérer son innovation, qui reste au coeur de sa stratégie.

Le personnalisable avant tout

Partant du concept simple que tout homme possède une chemise préférée qu’il souhaite voir déclinée en plusieurs couleurs et matériaux, son service en ligne permet , en 6 mesures (encolure, torse, cintrage, épaules, manches et longueur dos) de pouvoir en obtenir en différentes déclinaisons, avec une personnalisation possible: poches, couleurs, motifs, matériaux, initiales brodées, cols…

Jan Schutte, le fondateur a donné un peu plus de détails quant à ses prestations:

“Le client entre sa taille habituelle (40, 41…). Nous lui proposons une belle coupe de départ, et il l’ajuste en la comparant à une chemise qu’il a déjà et qui lui va bien. Une chemise existante est plus simple à mesurer, à plat sur une table. Et cette méthode permet au client d’imaginer ce qu’il va recevoir, et de vraiment l’adapter à ses préférences”.

Par la suite, le client recoit une clé de coupe, une combinaison alphanumérique unique qui répertorie ses données de la coupe, lui permettant par la suite de dupliquer sa chemise à l’envie, et suivant différentes déclinaisons. Cette invention a été brevetée en 2012, ce qui lui vaut aujourd’hui l’appui de différents investisseurs.

Grâce à cette levée de fonds, Le Chemiseur compte atteindre le chiffre d’affaires qu’il s’est fixé pour 2018. Sur sa feuille de route, recrutements, partenariats et développement commercial sont au menu.

Yvan Dupuy

