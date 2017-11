Infographie: Purch dévoile les intentions d’achat High-Tech des Français pour noël

Sur la période des fêtes, 63% des Français prévoient des achats high-tech. Purch dévoile, dans son infographie, ces intentions de manière un peu plus précise. On y apprend que les téléphones portables, les tablettes, et les ordinateurs portables sont les trois produits phares pour 2017.

Un budget moyen compris entre 200 et 500 euros

17% des acheteurs feront leurs achats via le black friday, et 73% des personnes effectueront leurs achats le mois précédent noël. il sosnt 32,5% à compter dépenser plus de 500 euros, et 38,5% d’entre eux prévoit un budget entre 200 et 500 euros.

Yvan Dupuy

