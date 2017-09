Success Storie : Le stratégie exceptionnelle du spécialiste de l’objet promotionnel Maxilia

Zoom aujourd’hui sur une success storie : Celle de Maxilia. D’origine Néerlandaise, la société spécialiste de l’objet promotionnel débarque en France forte de sa nouvelle notoriété. Elle vient en effet de remporter le prix de la meilleure performance en ligne 2017.

L’humain au cœur d’une stratégie performante

Pour revenir sur l’attribution de son prix, le créateur de l’entreprise, Cor van Engelenhoven a déclaré :

“Cette reconnaissance constitue en quelque sorte la cerise sur le gâteau, notamment du fait que la concurrence est de plus en plus importante. Nous nous démarquons grâce à notre service et à notre fort taux de conversion sur notre site internet. Nous en sommes extrêmement fiers !”

Stratégiquement, l’humain est au cœur de la réussite de Maxilia, tant en ce qui concerne les clients que les salariés. Pour les clients, il faut dire que la société a sorti le « grand jeu » avec des services comme par exemple :

-Un service de livraison rapide partout en France

-Une priorité à l’écoute de ses clients (chatbot, hotline)

-Une gamme de produits toujours renouvelée

Une qualité de produits et un niveau de prestation qui lui a permis d’obtenir une note 9,6/10 sur le célèbre site de recommandation avis vérifiés.

Mais Maxilia mise également sur le bien être et le développement personnel de ses salariés qu’elle nomme les « maxiliens ». Pour y parvenir elle a mis au point une charte du maxilien qui comporte 6 points principaux :

-La prise en compte du rêve du salarié (ambitions)

-S’appuyer sur les autres et partager son rêve (collaboration)

-Favoriser l’ouverture d’esprit et la confiance en soi

-Exploiter ses points forts

-Travailler dans des équipes « autosuffisantes »

-Apprendre les uns des autres et s’évaluer

Un site favorisant la conversion

Maxilia a particulièrement soigné l’ergonomie de son site permettant aux clients d’avoir un parfait aperçu du produit qu’il convoite, mais aussi de pouvoir passer rapidement à l’acte d’achat.

Chaque fiche produit est particulièrement précise pour rassurer le consommateur, avec des informations comme : Le prix par article, le prix par lot, la date de livraison estimée, les différentes caractéristiques (matière, possibilité d’impression).

Nous pouvons également apprécier le menu de navigation particulièrement clair, permettant de jongler d’une catégorie de produit à une autre.

En bref, rien n’est laissé au hasard , car celui-ci ne semble pas avoir sa place dans la stratégie de Maxilia, ce qui semble lui réussir…

Yvan Dupuy

