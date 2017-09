Infographie: Comment les journalistes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux

Je vous propose aujourd’hui une infographie publiée par Cision, agence spécialisée dans la veille médias. Son étude a été menée en collaboration avec l’Université anglaise Canterbury Christ Church auprès de 357 journalistes français au 2ème trimestre 2017.

Des journalistes de plus en plus friands des réseaux sociaux

Paradoxalement, 61% des journalistes considèrent que l’utilisation des réseaux sociaux a dégradé l’image de leur métier (62% en 2016). Cependant, ce chiffre chute à 31% pour la tranche des 18-27 ans. 6 profils principaux sont distingués dans cette étude:

-Les Architectes (5%) : des pionniers addict aux réseaux sociaux

-Les Promoteurs (17%) : très actifs et optimistes

-Les Messengers (10%) : grands utilisateurs de LinkedIn et fans des messageries

-Les Chasseurs (20%) : peu actifs mais une conscience de la nécessité des réseaux sociaux

-Les Observateurs (35%) : très peu actifs et une opinion peu favorable des réseaux sociaux

-Les Sceptiques (13%) : ils «subissent» les réseaux sociaux et sont les plus négatifs

Parmi leurs réseaux sociaux préférés, ce sont Facebook et Twitter qui arrivent en tête de liste (72 et 69%). Notons également que le développement des « Fake News » est considéré comme un grave problème pour 72% d’entre eux. Pour lutter contre ce phénomène, les réseaux sociaux mènent une politique anti-fake de plus en plus active.

Yvan Dupuy

