Saint-Gobain ouvre la deuxième édition de son Business Challenge

Fabricant industriel, Saint-Gobain pense aussi aux start-ups et aux jeunes entrepreneurs en ouvrant la deuxième édition de son Business Challenge. Ce dernier est lancé en collaboration avec Agonize, une plateforme en ligne dédiée aux challenges d’open innovation.

Une première édition à succès

La première édition avait remporté un vif succès, avec notamment la victoire de la start-up Datch Me pour son concept de rénovation de l’ère numérique.

Cette deuxième édition est quant à elle orientée pour les start-ups et jeunes entrepreneurs qui souhaitent améliorer l’efficacité des entreprises et professionnels du bâitment. A ce titre, la plateforme mettra en relation ces entreprises avec les jeunes créateurs et innovateurs pour qu’elles prennent connaissance de leurs concepts.

Les startuppers et étudiants ont jusqu’au 22 octobre 2017 pour soumettre leur projet, et avoir une chance de pitcher devant le Top Management du groupe. Trois jeunes poussent seront retenues, et recevront des dotation allant de 500 à 2500 euros. De plus, elles auront la possibilité de nouer des partenariats avec plusieurs entreprises, pour voir leur projet concrétisé.

Les intéressés peuvent d’ores et déjà postuler sur ce lien

Yvan Dupuy

