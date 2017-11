Entre retard de production et pertes trimestrielles, Tesla est dans un passage difficile

Chères lectrices, chers lecteurs,

Décidement, 2017 semble être une année difficile pour Tesla. La marque a effet fait rappellé récemment près de 11000 véhicules pour un problème lié à la sécurité. La firme vient d’annoncer, pour le dernier trimestre, des pertes records de l’ordre de 620 millions de dollars.

Un chiffre d’affaires en bonne santé malgré tout

Si le bénéfice se creuse de manière abyssale (620 millions contre 336 millions il y a un an plus tôt), le chiffre d’affaires lié à la production n’a pas été impacté, puisqu’il a augmenté de 30%, ce grâce aux modèles S et X.

Mais les perspectives de livraison du modèle 3 sont remises en cause. Le constructeur déclare en effet:

« Si nous continuons à faire des progrès importants chaque semaine pour résoudre les goulots d’étranglement du Model 3, la nature des défis de fabrication durant une montée en cadence rend difficile de prédire exactement combien de temps cela prendra pour résoudre tous ces problèmes ».

Son objectif de produire 5000 véhicules par semaine est donc repoussé. En 2016, seulement 86000 véhicules sont sortis des usines, alors que les objectifs de production de la marque sont de 500 000 pour 2018 et 1 million pour 2020.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Entre retard de production et pertes trimestrielles, Tesla est dans un passage difficile Noter cet article Noter cet article