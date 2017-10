[Vidéo]: SimforHealth présente son module de formation collaborative en réalité virtuelle

Chères lectrices, chers lecteurs,

La société Bordelaise Simforhealth était présente au World Electronics forum 2017. A cette occasion, elle a présenté sa son nouveau module de formation collaborative , utlisant la technologie de réalité virtuelle.

Une entité au sein d’Interaction Healthcare

Smiforhealth est une entité au sein de l’entreprise Interaction Healthcare, une entreprise de développement applicatif comptant une soixantaine de personnes. Elle compte aujourd’hui 27 salariés, et a présenté au mois de septembre sa solution de formation en réalité virtuelle au CES.

Jérome Leleu, son président, donne un retour positif quant à ce salon:

« Il y a eu un véritable effet CES. Nous avons une demande réellement internationale, venue d’acteurs qu’on ne connaissait pas où qui n’avaient pas identifié la problématique auparavant. Les premiers à nous avoir fait confiance ont été Stanford, mais aujourd’hui nous sommes aussi présents dans quatre hôpitaux en Chine, nous venons de déployer dans un centre de recherche à Toronto (Canada), et nous avons effectué une formation à Prague la semaine dernière. »

Une technologie impressionnante, et qui prend de plus en plus de place , sachant que la réalité virtuelle représente 15% du chiffre d’affaires de Interaction Healthcare. Elle compte de nombreux clients, parmi lesquels des centres hospitaliers, des facultés de médecine, ou des acteurs des dispositifs médicaux.

Pour s’emparer du marché, l’entreprise va utiliser sa plateforme de distribution MedicActiv, un domaine ou Monsieur Leleu déclare:

« On voit pas mal de compétiteurs arriver, certains spécialisés, d’autres généralistes. Notre force, c’est de travailler sur la réalisation des modules, sur leur distribution, et sur un business model innovant. »

Bravo donc à elle pour cette technologie innovante.

Yvan Dupuy

Enregistrer

[Vidéo]: SimforHealth présente son module de formation collaborative en réalité virtuelle Noter cet article Noter cet article