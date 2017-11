Facebook lance l’option « prendre ses distances » avec un ami en France

En place depuis deux ans aux Etats-Unis, l’option prendre ses distances avec un ami va progressivement être déployée sur le réseau social Français. Cette dernière permet de filtrer les contenus auxquels on souhaite donner accès à ses contacts plus ou moins indésirables.

Une voie intermédiaire

Entre être ais et ne pas être amis, il n’existait jusqu’à présent pas de voie intermédiaire. Ainsi, l’option prendre ses distances, une alternative plus restreinte, se présente comme une alternative. Dès lors, « l’ami mis à distance » ne verra plus l’ensemble des publications.

Tout en conservant un ami, Facebook permet déjà, à l’heure actuelle, de réduire la voilure pour qu’un ami ne puisse plus voir l’ensemble des publications, en cochant une case située en haut à droite du profil.

Cette fonction sera bientôt activable pour l’ensemble des contacts qui posent problèmes: curieux, contacts professionnels, insistants ou « lourdingues ». La fonction « prendre ses distances » va permettre d’agir dans les deux sens, en faisant disparaître quelqu’un de votre fil d’actualités, mais surtout de retirer du sien vos propres posts.

« Prendre ses distances » s’active via la page d’aide, où il suffira de tagguer son nom. Sortir la personne de cette liste sera également une option « en sens inverse », ce qui démontre que l’action ne sera pas irrémédiable.

Seul Mark Zuckerberg dispose d’une totale immunité contre toute tentavie de blocage.

Yvan Dupuy

