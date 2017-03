Un Volvo x90 « Uber » en mode conduite autonome impliqué dans un accident: les tests sont suspendus

En plein test concernant ces véhicules autonomes, un véhicule Volvo de la marque Uber a été vitctime d’un accident, en mode conduite autonome. La nouvelle a été rapportée par Fresco News et TechCrunch.

Uber self-driving test car involved in crash in Arizona https://t.co/mmQZh5V5xW (Photos by @fresconews user Mark Beach) pic.twitter.com/b65aCDd8d8 — TechCrunch (@TechCrunch) March 25, 2017

Il semble toutefois que le véhicule autonome ne soit pas en en cause. Cependant, ce dernier ne serait pas parvenu à éviter l’impact, point fort qui caractérise ce type de véhicule, comme on a pu le voir récemment sur une autoroute. Selon Fresco News, il s’agirait d’un banal refus de priorité. En outre, les dégats sont purement matériels, et aucun blessé n’est à a déclarer.

Face à un sujet de premier ordre, la compagnie a préférée arrêter provisoirement les tests, pour rassurer l’opinion publique.

Une information qui semble confirmer l’intérêt d’une piste d’essais d’ordre mondial, comme souhaites le faire la ville d’orlando.

Yvan Dupuy

