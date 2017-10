Pour développer sa plateforme pédagogique, la start-up Pealtrees lève 1,5 millions d’euros

Pealtrees Education est une plateforme qui permet d’organiser ses connaissances. Afin de proposer sa version dédiée aux établissements scolaires, cette start-up lève la somme de 1,5 million d’euros.

Une percée remarquée dans l’Edtech

Pealtrees, grâce à cette levée de fonds, compte renforcer sa présence dans le millieu scolaire, avec une version pour l’éduaction nationale. Patrice Lamote, le PDG de Pealtrees déclare:

“Près de 3,5 millions d’inscrits nous font confiance et ils sont plus de 2 000 à nous rejoindre quotidiennement. Les enseignants représentent historiquement autour de 15% de la communauté Pearltrees”

Il est vrai que la plateforme propose de réelle innovations dans le monde de l’éducation, en proposant aux élèves de pouvoir organiser l’ensemble de leurs données de manière intelligente: pages web, fichiers, photos, ou bien encore de créer des bases de connaissances publiques, qui peuvent être partagées et consultées par d’autres.

Patrice Lamothe déclare au sujet de Pealtrees Education:

“Pearltrees Éducation nous a permis de proposer un service dédié et adapté aux enjeux de l’Éducation nationale, particulièrement aux questions de sécurité, et pleinement compatible avec les ENT (environnements numériques de travail) des établissements. Avec cette levée de fonds, nous allons offrir une intégration plus approfondie des exercices et contenus pédagogiques pour les élèves et les professeurs et accélérer notre développement commercial“

Depuis son lancement l’an dernier, la plateforme a déjà séduit 150 établissements Français qui se sont équipés. en cette rentrée 2017, près de 100 000 élèves utilisent Pealtrees Education dans le cadre d’activités pédagogiques concues par leurs enseignants.

Yvan Dupuy

