La banque en ligne Manager One lève 2 millions d’euros et invente le virement authentifié

Mise au point par la Banque Wormser Frères et la Fintech SaGa CORP, Manager One est la solution bancaire 100% en ligne qui s’adresse à tous les entrepreneurs. Afin de financer son développement, elle lève la somme de 2 millions d’euros et invente le virement authentifié.

Différents services proposés

La plateforme propose différents services pour les entrepreneurs:

-Attestation de dépôt de capital, rapprochement bancaire, expert comptable…

-Une offre simple, transparente et sécurisée avec une grille tarifaire simplifiée sans aucune comission de mouvements

-Une volonté de répondre aux besoins de ses clients et d’apporter des outils innovant

La levée de fonds a été financée auprès d’acteurs comme Michaël Benabou, Alain Krzentowski, Didier Rosenberg ou encore Laurent Dassault.

Depuis le 5 octobre dernier, le service permet aux utilisateurs d’effectuer des virements authentifiés. Les clients peuvent en effet choisir d’envoyer une notification aux bénéficaires de leur virement, afin qu’ils puissent vérifier leur authenticité, et leur progression en temps réel.

Cette levée de fonds permettra à la banque de renforcer le marketing, développer ses partenariats pour continuer à enrichir sa plateforme.

Yvan Dupuy

