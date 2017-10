L’Oréal lance un programme d’incubation de start-ups à Station F

Ce 20 octobre, L’Oréal annonce un prgramme d’accélération au coeur du campus de la station Parisienne Station F. Cette année, le géant de la beauté va accompagner 12 start-ups.

Le premier fabricant grande consommation à intégrer Station F

Jean Paul Agon, le patron de l’Oréal tire une grande fierté de cette nouvelle intégration à l’incubateur station F. Les 12 nouvelles start-up seront accompagnées pour une durée de 6 à 12 mois, avec une capacité d’accueil de 62 postes de travail. Une équipe de trois à quatre personnes sera mise en place, pour accompagner ces jeunes pousses venues du monde entier.

Pour attirer plus de monde, L’Oréal a fait un appel à candidatures sur son site. Trois grands domaines seront privilégiés: les nouvelles interfaces (voix, commerce conversationnel, social commerce, omnicanal), la ‘deep tech’ (IA, big data, IoT, réalité virtuelle et augmentée) et les ‘nouvelles marques de beauté.

A ce titre, L’Oréal pourra investir dans celles-ci, établier des partenariats avec elles, ou même les racheter. L’Oréal met en avant le fait que sa présence dans un incubateur est un première:

« Nous avons des partenariats avec Founder Factory et Partech, mais c’est la première fois que l’on ‘opère’ un programme en direct »

Parralèment, la marque met en avant sa réussite dans la beauté digitale, et les stratégies qu’elle a mis en place. Lubomira Rochet déclare:

« Nous touchons 1 milliard de consommateurs sur nos sites, et avons une communauté de 400 millions de ‘followers’ sur les réseaux sociaux« .

Cette présence dans l’incubateur sera donc une nouvelle pierre à l’édifice pour l’Oréal.

Yvan Dupuy

