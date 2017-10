La start-up Française Cosmo Connected lève 1,5 million d’euros

La start-up Française Cosmo Connected et son casque connecté, après une campagne sur Kicksarter réussie et une présence sur le CES remarquée, annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros. Son casque est en phase d’e^tre commercialisée, notamment auprès des auto-écoles.

Plusieurs industriels rentrent au capital

Ce sont une dizaine d’industriels, mais aussi plusieurs distributeurs et business angels qui rentrent au capital de l’entreprise. Tous ne se sont pas fait connaitre, mais nous pouvons d’ores et déjà citer: Mobivia, le fonds Franaçsi Pole Capital (spécialisé dans la mobilité) et d’autes business angels comme Steve et Jean-Emile Rosenblum (Pixmania, The Kase).

Le boitier lumineux sera donc commercialisé dans quelques jours, et sera livré aux pré-acheteurs d’içi quelques jours (le 7 octobre). Il arrivera par la suite dans les magasins spécialisés. Il sera également commercialisé dans les 3500 moto-écoles du groupe Rousseau. Les grands acteurs de la livraison urbaine sont aussi intéressés.

Employant à l’heure actuelle 10 salariés, ces derniers misent sur la commericalisation du casque à l’étranger, aux Etats-Unis, mais également en Chine. Elle est à la recherche de partenaires dans ces pays.

Le patch « Cosmo » se fixe à l’arrière d’un casque. Son accéléromètre intégré détecte tout déccélération, porvoquant ainsi l’allumage du feu.

Yvan Dupuy

