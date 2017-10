Emergence Concept soutient la création de restaurants grâce son nouvel incubateur

Accompagnant déjà les restaurateurs, l’agence Emergence Concept a décidé d’aller plus loin, en lancant cette fois son propre incubateur. Ce programme de trois mois permet d’accompagner et soutenir la création de restaurants.

Passer le cap de la troisième année

Sur 20 000 restaurants crées chaque année, près de la moitié ferme ses portes au bout de la troisième année. Pour éviter ce problème, Emergence Concept sohaite mieux préparer les futurs patrons de restaurants a franchir cette difficulté.

Alexandre Roudeau, le fondateur de l’agence déclare:

“Entre cuisiner pour ses amis et tenir un restaurant, il y a un gouffre. Ouvrir son restaurant n’est pas qu’une partie de plaisir. Il faut trouver le bon endroit, les bons partenaires, le bon concept, pour avoir des chances de survivre au-delà de la première année. Les freins réglementaires et la pression fiscale sont très lourds. Face au foisonnement des normes d’hygiène et de sécurité, ainsi que la multiplicité des taxes, il est ardu de s’y retrouver.“

Créée en 2015, l’agence a déjà accompagnéune vingtaine de projets en restauration. Elle vient , pour 2018, de lancer un nouvel appel à candidatures pour son incubateur. Le programme de 3 mois permettra aux restaurateurs d’être accompagnés par différents corps de métiers experts: architectes, conseillers financiers, mais aussi dans la constitution des dossiers bancaires;

Aisni, Emergence Concept accompagnera le restaurant dans les étapes majeurs de sa construction. Le premier incubé sera Père & Fish, le lauréat du challenge Pépite France.

Les interessés pourront postuler içi

Yvan Dupuy

