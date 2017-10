Walmart acquiert la start-up Parcel pour renforcer son service de livraisons

Après avoir récemment annoncé son choix pour la solution de Facebook Workplace pour ses employés, Walmart franchit un pas de plus dans les acquisitions en s’offrant la start-up New Yorkaise Parcel. elle compte renforcer ses services de livrisons auprès de ses clients.

Une lutte sans fin contre Amazon

Changement de stratégie, Alliance avec Google dans le domaine digital, autant dire que Walmart redouble d’efforts pour parvenir à la hauteur d’Amazon. Avec maintenant l’acquisition de Parcel, elle se lance le défi de livrer ses clients Nw Yorkais le jour même, et ce gratuitement. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilée, mais ne serait pas inférieure à 10 M€.

Fondée en 2013, Parcel se positionne dans le domaine du dernier kilomètre et à développé une solution logistique dédiée aux e-commercants, et acteur de la foodtech pour livrer ses clients en denrées périssables le jour même. Sa plateforme automatisée est nourrie par des algorithmes de routage. Elle dipose également d’une flotte de livreurs avec leur véhicules , et de son propre entrepot à Brooklyn. Grâce à ces technologies, le client est informé en temps réel concernant le traitement de sa commande.

Walmart pourra donc réduire ses coûts logistiques, comme elle le précise dans un post de blog:

« Nous prévoyons de tirer parti de Parcel pour assurer le dernier kilomètre de nos livraisons à nos clients new-yorkais (y compris les livraisons effectuées le jour-même de la commande) pour les produits classiques et les produits frais et surgelés de Walmart et de Jet »

Actuellement, Parcel compte « seulement » 6 salariés à temps plein, et 40 à 50 à temps partiel. L’entreprise rejoindra juridiquement Walmart, et continuera à livrer ses clients habituels.

Yvan Dupuy

