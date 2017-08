Infographie: quels sont les navigateurs et systèmes d’exploitation les plus utilisés en Europe ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Shopalike vient de rendre une étude concernant les navigateurs et systèmes d’exploitation les plus utilisés en Europe. Cette dernière a été réalisée a travers 13 pays en Europe.

Une concurrence qui fait rage

Chaque pays a bien sûr ses préférences, et la concurrence fait rage entre Chrome, Mozilla et internet explorer du coté des navigateurs. Du coté des systèmes d’exploitation, la bataille a lieu entre Windows, Mac, Android et Ios.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Infographie: quels sont les navigateurs et systèmes d’exploitation les plus utilisés en Europe ? Noter cet article Noter cet article