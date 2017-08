Google Maps embarque Blablacar dans ses services

Les utilisateurs de Google Maps auront désormais la possibilité de réserver un covoiturage via Blablacar, pour l’itinéraire qu’ils auront choisit. Cette fonctionnalité sera disponible en France mais aussi dans 7 autres pays à compter d’aujourd’hui.

Google rémunéré à chaque réservation

Si ceux qui utilisent Blablacar seront automatiquement dirigés vers l’application, les autres seront invités à la télécharger via les boutiques d’application pour la télécharger.

Bien évidemment, on se doute que rien n’est gratuit, et que derrière chaque réservation effectuée via Maps, Google persevera une commission de la part de Blablacar. Du coté de chez Blablacar, le directeur, Philippe Cayrol déclare: « Nous voulons être présents sur chaque site où un passager cherche à comparer des options de transport. »

La société a d’ailleurs noué des partenariats avec ViaMichelin, Kelbillet, ainsi que Goeuro. Des prestataires plus spécialisés sur la longue distance, contrairement à Google Maps, plus orienté sur les courtes ou moyennes distances.

En France, Blablacar a également noué des partenariats avec la SNCF , et certaines régies de transport en commun.

