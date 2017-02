[Vidéo] Piaggio présente Gita, le robot-roue multiusages

Quelle mouche pique donc le constructeur italien de scooter Piaggio ? La société vient en effet de présenter sa nouvelle roue mulitusages “Gita”. En réalité, ce concept a été concu par une start-up de branche, baptisée Piagio Fast Forward. Une stratégie pour se lancer sur le segment des véhicules autonomes ?

Des particularités surprenantes

Haute de 66cm, et se présentant sous la forme d’une valise cylindrique, Gita est dotée de deux roues latérales et d’un coffre central. Capable de transporter jusqu’à 18kg, elle peut circuler à une vitesse maximale de 35 km/h et a une autonomie maximale de huit heures.

Très polyvalente, le roue peut transporter une large palette de produits. Sa particularité est qu’il peut suivre à la trace son propriétaire,grâce à plusieurs capteurs de proximité à ultrasons et des caméras embarquées dans le robot et déportées sur une ceinture spécifique portée par l’utilisateur. Bien évidemment, Gita peut également se déplacer d’une manière totalement autonome, car il peut cartographier l’environnement seul.

Piaggio prévoit pour l’instant une clientèle professionnelle, notamment le personnel lié à la maintenance, l’entretien, la surveillance, le jardinage, ou d’autres personnes devant porter des charges lourdes. Gita est également à l’étude pour pouvoir aider et assister les personnes à mobilité réduite.

La mise sur le marché est prévue courant 2018.

Yvan Dupuy

