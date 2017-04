A Phoenix, Waymo permet au grand public de tester des véhicules autonomes

Chères lectrices, chers lecteurs,

La filiale de Google Alphabet Waymo permet au grand public de postuler pour pouvoir tester ses véhicules autonomes en grandeur nature. Les heureux sélectionnés par la firme seront baptisés les early drivers.

Des profils triés sur le volet

Comme la chienne Laïka l’a été à la conquête spatiale, les premiers non-ingénieurs à pouvoir tester le véhicule autonome se nomment Ted et Candace, Amy et Paul, Priscila et Victor. Une opération en place depuis un mois, qui permet aux clients d’utiliser les véhicules de manière gratuite, pour leur déplacement quotidien.

Et la contrepartie me direz-vous ? Ces derniers doivent en retour partager leur expérience à bord des véhicules, afin que celle-soit améliorée. Un indice fiable, puisqu’ils sont incités à utiliser les véhicules non pas d’une manière ponctuelle, mais bel et bien de manière intensive et quotidienne, pour êtr au plus proche de la réalité.

Des centaines de participants seront sélectionnés ultérieurement. On ne sait cependant pas si le conducteur restera au volant ou non durant les tests, et Waymo ne tient pas un position explicite sur le sujet.

Cette nouvelle étape permettra à Waymo deu multiplier le nombre de véhicules Chrysler Pacifica autonomes roulant sur les routes américaines, avec un nombre passant de 100 à 600.

Yvan Dupuy

