Amazon Go pourrait s’implanter en Europe avec ses boutiques sans caisses

Amazon semble avoir un apétit sans faim dans le monde du commerce. Sa dernière lubie: implanter ses magasins sans caisse « Amazon Go » en Europe.

Des premières démarches explicites au Royaume-Uni

Si tout n’est pour l’instant que supposition, les démarches effectuées par Amazon au Royaume-Uni sont équivoques. Elle a en effet fait des demandes auprès de l’organisme Britannique des propriétés intellectuelles, mais aussi de son équivalent à l’échelle Européenne selon le magasine The Verge.

Plusieurs demandes auraient été formulées concernant des slogans: « No Lines, No Checkout. (No, Seriously) ». « No Queue, No Checkout. (No, Seriously) ». « Every Queue is a Defect » et « Every Line is a Defect ».

Son concept « sans caisse » demande une forte implication du client concernant son parcours en magasin, puisque ceux-ci doivent s’identifier avec leur smartphone avec l’application « Amazon Go » et une borne située à l’entrée du magasin. Le relais est pris par le suite par un mélange de technologies, incluant algorithmes de vision par ordinateur, deep learning et nombreux capteurs, qui détermineront quels et combien de produits ont été achetés par le client.

Pour l’heure, la marque va ouvrir près de 2000 boutiques de ce type aux Etats-Unis. L’entreprise doit encore résoudre certains problèmes techniques, ce qui lui a déjà valu un retard dans l’ouverture de son premier magasin, initialement prévu en mars 2017.

De son coté, on sait que Monoprix prépare une réplique, moins évoluée peut-être, qui permettrait aux clients de payer leur courses via leur smartphone sans passer par la caisse.

Yvan Dupuy

