Managers, découvrez « les sciences du bonheur en entreprise » pour motiver vos collaborateurs avec bienveillance

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce nouveau lancement du coté « produits » s’annonce aujourd’hui plus particulièrement aux managers. Un rôle loin d’être facile au quotidien, dans un monde économique de plus en plus exigeant, mais où l’intégrité de chacun doit être préservée. En effet, les anciennes méthodes de management ont prouvées leurs limites, pouvant causer certaines fois aux entreprises certains problèmes juridiques.

Bonheur au travail et productivité vont de paire

Les techniques de management par la peur et la pression ont prouvées leurs limites: burn-out, absentéisme, démotivation des salariés, causant retard dans les projets, et surtout une chute des taux de services internes.

Si les entreprises Américaines ont bien assimilées le fait que le bien-être des salariés est favorable à la rentabilité de l’entreprise, cette notion est plus longue à être comprise et assimilée par les entreprises Françaises. Si vous êtes vous-mêmes dirigeants d’entreprise ou manager, cette nouvelle formation proposée par Weelearn vous permettra de mettre en place les bonnes stratégies pour obtenir le meilleur de vos collaborateurs.

Intitulée « les sciences du bonheur en entreprise », cette formation a été créee par Frédéric et Corinne Cosseron. Elle vous donnera 10 outils pratiques pour vous aider à pratiquer le management par le bonheur, et obtenir ainsi la quintessence de vos collaborateurs.

Grâce aux 2h33 de coaching en management, vous obtiendrez:

A utiliser le levier de l’optimisme pour vos équipes

A communiquer des émotions positives pour obtenir un leadership de qualité

A augmenter la confiance et la bienveillance envers vos salariés ou équipes grâce à la bienveillance

A briller vis à vis de votre hierarchie de par l’augmentation de vos résultats et taux de services internes.

Pour son lancement, cette formation est proposée au prix de 19,90 Eur et est téléchargeable et compatible avec la plupart de supports courant.

En savoir plus

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Managers, découvrez « les sciences du bonheur en entreprise » pour motiver vos collaborateurs avec bienveillance Noter cet article Noter cet article