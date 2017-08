Avec Exelgreen, découvrez comment le gazon synthétique peut changer votre quotidien !

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous venez d’acquérir un bien et vous souhaitez l’embellir d’espaces verts ? Oui mais voilà, vos semaines sont déjà bien chargées et sortir la tondeuse le week-end n’est pas forcément dans vos objectifs…Heureusement Exelgreen va réinventer votre quotidien grâce à sa gamme de gazons synthétiques.

De multiples avantages

En faisant confiance à un gazon synthétique Exelgreen, le premier des avantages est bien sûr un entretien réduit. Finit donc les week-ends à devoir sortir la tondeuse. Vous pourrez consacrer ce temps à vos loisirs ou votre famille.

Polyvalent, ce dernier peut s’adapter quelque soit votre sol ou votre terrain, comme la terre, le béton ou même le sable. Grâce une conception dotée des matériaux les plus performants, les gazons sont durables, même avec une utilisation intensive. Quelque soit la météo et les intempéries, sa couleur et texture sera préservée tout au long de l’année.

Vous réaliserez également des économies contrairement à une pelouse classique:pas d’eau, désherbant ou bien encore fertilisant. Pas non plus d’essence ou d’électricité liés à l’utilisation d’une tondeuse.

Des gammes en fonction de vos besoins

En fonction de vos besoins, plusieurs gammes ont été déployées, avec par exemple une gamme synthétique « jardin »plus orientée pour vos extérieurs, et une gamme synthétique « décoration » destinée à vos intérieurs.

Si vous êtes à court d’idées pour vos aménagements, un catalogue vous présentant différentes idées conçu par les équipes afin de vous guider dans vos choix. Et si vous trouvez le vert trop classique ? Aucun problème, puisque Exelgreen a développé des gazons de différentes couleurs à la mode : orange, rouge, rose, vert citron, bleu ou bien encore violet, autant dire que le choix ne manque pas.

Grâce à Exelgreen, vous ne verrez plus le gazon comme avant !

Yvan Dupuy

