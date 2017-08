Pour contrer Amazon, Walmart s’allie avec Google dans le commerce digital

Afin d’affronter et contrer Amazon, l’enseigne Walmart a décidé de s’appuyer sur sur Google Assistant et Google Express pour sa vente de produits en ligne.

Une annonce officielle dans un billet de blog

C’est dans un billet de blog que l’annonce officielle de l’alliance a été faite. Marc Lore, le président de la branche e-commerce de Walmart aux Etats-Unis a déclaré:

« A partir de fin septembre, nous travaillerons avec Google pour proposer des centaines de milliers d’articles qui pourront être commandés vocalement par l’intermédiaire de Google Assistant [un assistant numérique] »

On sait également que l’enseigne à acquis Jet.com l’an passé, pour renforcer son influence dans le commerce digital.Elle va, en outre, intégrer son catalogue dans Google Express. Les clients auront la possibilité d’établir des commandes via des listes de courses pré-établies, notamment en cas de commandes récurrentes.

L’an prochain, les cliens pourront commander via commande vocale via Google Express, via le réseau des 4700 enseignes Walmart.

Du coté de chez Google,on s’estime satisfait de cette alliance conclue avec Walmart, dans le but de contrer le mastodonte Amazon.

Yvan Dupuy

