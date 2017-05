Sweet Inn, le Airbnb du luxe lève 20 millions d’euros

La start-up Franco-Israélienne Wework décroche 20 millions d’euros pour sa première levée de fonds. cette dernière se positionne sur un segment plus haut de gamme que son concurrent Airbnb.

Un siège au Luxembourg mais des opérations en France

Si son siège est basé au Luxembourg, elle effectue différentes opérations en France. Concernant sa levée de fonds, elle a été effectuée auprès du fonds d’investissement israélien Qumra Capital, suivi par La Maison (le club d’investissement de Michel Cicurel et Marc Levy) et la holding luxembourgeoise MI3.

La société est en fait un modèle mixe entre la location d’appartements et le monde de l’hotellerie. Sa particularité est que les appartements hauts de gamme qu’elle propose sur sa plateforme sont sa propriété. Actuellement, elle emploi près de 150 collaborateurs et est présente en France et en Israël, où elle possèsde plus de 300 biens à la location dans des grandes villes comme Paris, Bruxelles, Rome, Barcelone, Lisbonne, Tel Avivi ou bien encore Jérusalem.

Cette levée de fonds devrait lui permettre de développer de nouveaux outils technologiques, dans le domaine du Yeld Management, du big data, et dans les programmes de fidélisation.

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros en 2017.

Yvan Dupuy

