La start-up Lozérienne JollyClick lève 200 000 euros pour des rencontres en mode projets



La start-up Lozérienne JollyClick annonce une levée de fonds de l’ordre de 200 000 euros. Lancé en mars prochain, son site aura pour but de favoriser les rencontres autour de projets professionnels.

Une start-up issue du digital hub de POLEN

Lancée en 2015 à Mende, cette start-up est issue du digital hub de Polen. En développant un réseau social d’équipes professionnels, JollyClick aide les créateurs d’entreprise à trouver des co-créateurs avec des comptétences et savoir-faires utiles au lancement du concept des entrepreneurs. A l’inverse, le concept permet aux postulant de trouver une entreprise ou un poste dont le concept colle avec leurs ambitions profesionnelles.

La levée de fonds a eu lieu auprès de Nore Rinnesjö-Eckerberg, un investisseur privé suédois. Une somme qui vient s’ajouter aux 11950 euros accordés par la région Occitanie, et au 10 000 euros obtenus par une première campagne de crowfunding.

Nore Rinnesjö-Eckerberg déclare concernant ce concept:

“ Portés par une très grande ambition, nous projetons avec cette plateforme d’aider tout le monde – des entreprises aux écoles en passant par les organismes de charité ou encore les particuliers – à trouver les bonnes compétences pour mettre en place leur équipe “

JollyClick emploie actuellement 6 personnes, mais prévoit dans les temps à venir de recruter des programmeurs, mais aussi de mettre en place plusieurs partenariats clés,mais également de préparer une campagne de communication courant 2017, en collaboration avec des agences spécialisées.

Un développement à l’export envisagé

le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie sont les pays visés par la start-up. une belle ambition pour cette jeune pousse qui compte déjà plus de 1000 membres inscrits, et qui compte dépasser les 50 000 utilisateurs d’ici 2018, en espérant devenir la plus grosse plateforme de créations d’équipes au monde.



Yvan Dupuy

