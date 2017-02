Infographie: l’écosystème des start-ups européennes

Si la dynamique des start-ups françaises n’est plus à prouver, comment se positionne les autres pays Européens en terme de dynamisme ? Une récente étude Roland Berger montre que les performances de la France et de l’Allemagne se valent, distancant quelque peu l’Italie et l’Espagne.

Le Royaume-Uni domine le segment

Si, comme nous l’avons dit, la France et l’Allemagne sont parmi les plus dynamiques, c’est le Royaume-Uni qui tient le haut du pavé. Cette dernière compte 19 scalers, la crème des start-ups, contre 9 pour l’Allemagne et 6 pour la France.



Je pense que , dans les deux ans à venir, la France pourrait se hisser en deuxième, voire même en première position, avec le développement notamment de nombreux programmes d’incubations, et de fonds d’investissements spécifiques, comme par exemple RATP Capital Innovation.

Yvan Dupuy

