Blablacar lance Blablalines pour le covoiturage de longue distance

Blablacar, la référence Française du covoiturage, a décidé de se positionner sur un nouveau segment de marché, celui du covoiturage courte-distance, service qu’elle nommera Blablalines. Toulouse et Montauban, et Reims et Châlons-en-Champagne seront les premiers itinéraires concernés.

Une idée en provenance des Etats-Unis et de la Chine

Frédéric Mazzella, le fondateur, a expliqué que l’idée venait d’une inspiration en provenance des Etats-nis et de la Chine. Grâce à ce concept, il compte augmenter le taux de remplissage des véhicules.

Blablalines se veut un service semi-automatique. En effet, le client rentrera ses trajets de la semaine un bonne fois pour toute, et le système lui proposera en automatique des passagers sur sa route, sans qu’il ne doive faire de détour. Aisni, la société répondra à un réel besoin clairement identifié. D’ailleurs, le président considère ce service comme « réellement innovant »

Zéro commission pour la phase de lancement

Dans un premier temps, l’entreprise va tester ce service en ne prenant aucune commission. Les deuxp remiers tronçons seront Toulouse et Montauban, et Reims et Châlons-en-Champagne, sur une distance respective d’environ 50km. Au total sur ces deux trajets, près de 6000 navetteurs ont déjà été identifiés comme clients potentiels.

Frédéric Mazella affirme cependant que, pour atteindre la masse critique, de nouveaux automobilistes devront être recrutés. une prospection dans d’autres régions est dès lors envisagée, afin de communiquer sur cette toute nouvelle offre. Pour y parvenir, des partenariats avec l’Ademe (‘Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et Vinci ont dores et déjà été signés.

Le nouveau concept sera déployé sur l’ensemble des principaux systèmes, et devrait connaître de nouvelles fonctionnalités d’içi la fin de l’année.

Yvan Dupuy

