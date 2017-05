Actility rachète Abeeway pour se renforcer dans la géolocalisation

Chères lectrices, chers lecteurs,

Afin de poursuivre son développement, la start-up Actility s’offre Abeeway, un spécialiste de la géolocalisation. Une opération qui a été rendue possible par sa levée de fonds de 75 millions de dollars. Cependant, le montant du rachat n’a pas été communiqué.

Des employés dédiés à Actility

La quinzaine d’employés des sites de Grenoble et Nice d’Abeeway travailleront directement pour Actility. Cette dernière s’est développée, en quelques années autour des produits de géolocalisation peu énergivores, via les réeaux LPWAN. Elle travaille sur la combinaison de différentes technologies, comme le WIFI, le Bluetooth ou le Lora Only

Abeeway est déjà présente dans de nombreux pays (15 environ), et souhaite accélérer la commercialisation de ses solutions partout dans le monde. Un mouvement qui sera amplifié de par son alliance avec Actility. »Nous allons aussi nous renforcer pour répondre aux besoins croissants de géolocalisation », annonce Florian Sforza, son fondateur.

Bravo à ces deux sociétés pour cette fusion.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article