Véhicules autonomes: Tesla double son chiffre d’affaires

Chères lectrices, chers lecteurs,

Même si elle continue d’enregistrer des pertes, la société Tesla annonce un doublement de son chiffre d’affaires, en plein lancement de son « modèl 3 ».

Des pertes inquiétantes

Le constructeur a annoncé une perte faramineuse de 336,4 millions de dollars, soit 43 millions de plus qu’un an auparavant et 6 millions de plus qu’au premier trimestre. Malgré tout, l’action a plus que doublé depuis le début de l’année, avec une hausse de plus de 50%. Avec une annonce de production comprise entre 47 000 et 50 000 véhicules, elle tient ses engagement avec 47077 véhicules produits.

Un problème de production des batteries est venu handicapé sa production, car la société avait produit 84 000 véhicules en 2016. Elle vise 500 000 véhicules en 2018, et 1 million en 2020.

Yvan Dupuy

