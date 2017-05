Lyft s’associe à Waymo pour contrer les véhicules autonomes d’Uber

C’est désormais officiel, les véhicules Lyft utiliseront les systèmes de Waymo sur ses véhicules autonomes, afin de concurrencer directement Uber. Un système qui a d’ailleurs été récemment utilisé par Chrsyler.

Lyft: Une entreprise de taille plus modeste

Alors que Uber a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars en 2016, Lyft, avec sa taille plus modeste, s’est contentée de 700 millions dollars de recetttes. Elle arrive à satisfaire près de 18,7 millions de courses chaque semaine, ce qui demeure un beau résultat.

Afin d’aller plus loin, elle compte bien sûr se développer dans le domaine des véhicules autonomes. A ce titre, elle signé un partenariat avec le société Waymo, qui est la filiale de Google Alphabet spécialisée dans ce type de véhicules. Un choix judicieux, quand on sait que cette société est l’une des plus avancées technologiquement dans ce domaine. Il demeure, à l’heure actuelle, l’un des plus éprouvés, testé et fiable sur les routes. Récemment, elle a même proposé aux habitants de Phoenix de tester ses véhicules gratuitement.

Ce partenarait sera-t-il suffisant pour permettre à Lyft de se positionner en concurrent sérieux face à Uber ? Seul le temps le dira…

Yvan Dupuy

