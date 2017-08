Les résultats d’Orange enfin en hausse depuis 2009

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Une bonne nouvelle pour les télécoms Français. Les résulats d’Orange sont enfin positifs depuis l’année 2009 dans l’hexagone. Au deuxième trimestre, ses résultats sont en hausse de 0,5%, dans un marché ultra concurrentiel, ou l’opérateur se bat notamment avec Free.

L’international reste dynamique

Les rebonds de vente en Espagne et en Afrique semblent tirer l’opérateur vers le haut, puisque son chiffre d’affaires atteint 20,3 milliards d’euros, en hausse de 1,4%.

Le gros point fort d’Orange reste bien sûr sa maitrise du très haut débit, dont l’accélération est voulue par le chef de l’état. De son coté, SFR a prévenu qu’il comptait également mettre en place ce déploiement d’ici 2025. Concernant cette directive, Stéphane Richard, le PDG d’Orange a déclaré:

«Cette idée que, depuis Paris, on va envoyer des bataillons pour fibrer tout le pays ne me paraît pas très réaliste ». Il ajoute dans sa déclaration aux journalistes: « on n’écarte pas de la table tous les gens qui ont un mot à dire sur le sujet, on est respectueux de l’écosystème ».

Toutefois, des quatres opérateurs principaux, Orange reste celui qui investit le plus dans la fibre. IL compte également accélérer dans la 4G, en déployant 6000 à 12000 antennes supplémentaires dans l’hexagone.

Orange doit également présenter sa stratégie à l’horizon 2020. A ce titre un plan d’investissements sera donc dévoilé: «Il ne s’agit ni d’augmenter, ni de baisser nos investissements », a prévenu Stéphane Richard.

Yvan Dupuy

Les résultats d’Orange enfin en hausse depuis 2009 Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0