Avec Moncoachbrico, réalisez vos travaux à domicile par vous-mêmes avec l’aide d’un expert!

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le bricolage est l’un des loisirs préférés des Français à l’heure actuelle. Si certains sont artisans et ont des facilités pour effectuer les travaux par eux-mêmes, d’autres ont plus de mal à gouter au plaisir de réaliser les travaux chez eux par eux-mêmes, par peur de mal faire ou plus simplement par manque d’expérience. Pour remédier à ce problème, Moncoahcbrico décide de vous accompagner dans la démarche, en vous faisant accompagner par un coach.

Différents domaines d’interventions

Votre logement étant neuf ou à ancien à rénover, vous pourrez faire appel à un coach dans différents domaines d’intervention:

-Plomberie

-Electricité

-Maçonnerie

-Second oeuvre

-Jardinage

…

Des cours de coaching en bricolage à domicile pour vous accompagner sur quelque soit votre projet, mais aussi votre niveau en bricolage, afin que vous puissiez réaliser ces travaux par vous-mêmes.

Le coach formateur vous délivrera tous les conseils nécessaires afin que vous gagniez en autonomie et en savoir-faire dans le domaine qui vous intéresse.

La vidéo de présentation ci-dessous vous donnera un peu plus de détails quant aux possibilités offertes par ce nouveau concept:

De quoi donc vous faire plaisir dans le bricolage, en toute sécurité dans la réalisation de vos travaux!

Accès direct: https://moncoachbrico.com/

Yvan Dupuy

