International: MacDonald’s cherche des nouveaux partenaires pour son budget médias monde

Après plus de 10 ans de collaboration avec l’agence OMD, la chaine de restauration Mac Donalds, qui n’avait pas lancé d’appel d’offres depuis près de 14 ans, a décidé de chercher des nouveaux partenaires médias.

Un budget de deux milliards par an

Bob Rupczynski, le Responsable du budget médias déclare:

«Nous cherchons à faire en sorte que nos dépenses marketing soient plus rentables, que cela soit via un achat média plus efficace ou des manières plus efficaces de parler au consommateur»

Concernant OMD, l’agence n’est ni radiée ni éloignée, puisqu’elle participera toujours aux prestations de communication, forte de son expérience en la matière. MacDonald’s souhaite ainsi sélectionner et utiliser plusieurs petites agences médias.

En 2016, MacDonald’s avait consolidé des liens créatifs avec l’agence Omnicom, qui a crée une enseigne 100% consacrée à Mac Donalds, baptisée « We are unlimited » aux Etats-Unis.

Avis donc aux candidats médias,qui souhaitent collaborer avec l’enseigne internationale.

Yvan Dupuy

