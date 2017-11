Amazon est autorisé à vendre des médicaments dans 12 états Américains

Amazon souhaiterait-t-il s’attaquer plus sérieusement au marché des médicaments ? Fort probable quant on sait que cette dernière a obtenu une licence de vente en gros dans près de douze états Américains. Une information qui a été confirmée par le St. Louis Post-Dispatch le 26 octobre dernier.

Une autorisation même sur ordonnance

Le géant Américain a le droit de vendre des médicaments même dans le cadre de délivrance sur ordonnance, dans les états suivant: Nevada, l’Arizona, le North Dakota, la Louisiane, l’Alabama, le New Jersey, le Michigan, le Connecticut, l’Idaho, le New Hampshire, l’Oregon et le Tennessee.

Suite à cette déclaration, plusieurs groupes pharmaceutiques ont vu leur cour de bourse plonger, comme Caridnal Health (-10%) , Mackesson (13%), ou bien encore AmerisourceBergen (-10%).

La firme mondiale n’est toutefois pas sur de sa décision, dans le sens où elle se laisse jusqu’au thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) pour décider si oui ou non, elle se positionnera de manière plus claire sur ce marché mondial.

Yvan Dupuy

