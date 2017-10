Facebook acquiert TBH, l’appli bienveillante des ados Américains

TBH est une application qui ne permet d’envoyer des messages libres, mais simplement de répondre à des questions positives sur ses amis. Tout juste trois mois après son lancement, cette dernière vient d’être rachetée par Facebook. Son coté bienveillant permet d’viter des ragots et des harcèlements que certains réseaux sociaux essaient d’endiguer.

Des questions pré-selectionnées

C’est via des questions pré-sélectionées que les utilisateurs pourront choisir un ami en réponse dans leur liste. Par exemple: « Qui a le plus de chances de devenir président? », ou « qui a le plus beau sourire ? ». Quatre noms piochés au hasard dans le carnet d’adresses apparaissent, et la personne sélectionné en sera automatiquement informée.

L’application connait déjà un vif succès, puisqu’elle compte déjà près de 5 millions d’utilisateurs, et plus d’un miliard de messages envoyés. A l’heure actuelle, elle n’est disponible que dans 35 état américains, mais se déploit progressivement sur l’ensemble du territoire, avant d’être exportée à l’international.

Pour Facebook, le but est d’aller directement sur le terrain de Snapchat. Les créateurs de l’application affirment ne pas avoir de modèle de rentabilité clairement établi, à l’heure actuelle. Elle a été créee par une petite société Califorienne, du nom de Midnight Labs, dont les précédentes créations avaient échouées.

Une nouvelle mise en place qui intervient après la mise en place d’autres applications comme Secret, Yik Yak, Whisper, Sarahah ou encore Gossip. Etant accusées d’avoir diffusé des ragots, plusieurs d’entre elles ont disparues.

Avec TBH, Facebook ne prend donc aucun risque quant à cette possibilité.

