La start-up Cubyn lève 7 millions d’euros pour se développer en Europe

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le spécialiste de la logistique et de la livraison du premier kilomètre Cubyn annonce une levée de fonds de l’ordre de 7 millions de dollars (6 millions d’euros), après avoir, en 2016, levé la somme de 1,1 million d’euros. Elle a pour objectif de se développer en Europe.

Se renforcer également sur le marché Français

C’est auprès de DN Capital, avec l’appui de BNP Paribas Développement, ainsi que ses investisseurs historiques, Partech Ventures et 360 Capital Partners que la levée de fonds a été effectuée. Grâce à elle, un développement Européen est visé,mais aussi un renforcement commercial dans les villes Françaises.

Son co-fondateur, Adrien Fernandez-Baca, déclare:

Étant donnée la croissance exponentielle des ventes en ligne, la logistique du premier kilomètre est devenue l’un des principaux points de friction, notamment pour les e-commerçants qui disposent d’un espace limité pour emballer et expédier les objets et pour qui ces opérations sont compliquées à gérer et coûteuses.“

Faciliter la vie des e-commercants grâce à sa plateforme logistique de gestion des petis colis est donc l’offre de Cubyn, avec sa spécialisation dans le premier kilomètre. La jeune pousse s’occuppe d’emballer les colis du commercant avec la solution la plus économique, lui permettant d’économiser jusqu’à 50% de coûts d’expédition.

Yvan DupuyEnregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

La start-up Cubyn lève 7 millions d’euros pour se développer en Europe Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0